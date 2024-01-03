شذى حسون مكرّمة في دبي: “أوعدكم بأعمال استثنائية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قبل يومين من نهاية عام 2023، أقيم حفل مهرجان التميز الريادي وقادة المجتمع العربي في دورته العاشرة بدبي، والذي كرم عدد من نجمات الوطن العربي، من أبرزهم النجمة العراقية شذى حسون.

وقد وصلت شذى حسون إلى الحفل قادمة من الهند حيث تواجدت في الأيام الماضية، وتم تكريمها عن مجمل أعمالها الفنية.

وعبّرت شذى حسون عن سعادتها بهذا التكريم، حيث نشرت صوراً أثناء استلامها الجائزة وعلّقت قائلةً: “جميل أن يتم تقديرك على عطاءك سواء الفني أو الوطني لجل اعمالي في واحد من أهم الحفلات التكريمية.. المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة المجتمع العربي الذي اقيم في دبي الامارات”.

وتابعت شذى: “شكرا لكل العاملين على هدا المؤتمر الراقي و أوعد نفسي و اوعدكم باعمال استثنائية هذه السنة”.

الجدير ذكره أن شذى حسون كانت قد بدأت طرح أغنيات ألبومها الجديد مع شركة “لايف ستايلو ستويديوز”، وأصدرت في الأشهر الماضية أغنية Mon Amour التي شاركها فيها الفنان فوضيل على طريقة الديو، وأغنيتي “حلم عمري” و”على ما أظن” باللهجة المصرية.

ومن المقرر أن تواصل شذى حسون طرح أغنيات الألبوم خلال الفترة المقبلة وفقاً لخطة فنية وضعتها بالتنسيق مع شركة “لايف ستايز ستويديوز”.