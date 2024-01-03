“بلادنا كتير سامحوني”.. محمد رمضان يثير الجدل بأغنيته الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روّج الفنان محمد رمضان من خلال حسابه الخاص في “إنستغرام” لأغنيته الجديدة التي تحمل اسم “عربي”، والتي يذكر فيها كل الدول العربية، والمقرر أن يصدرها قريباً.

ونشر رمضان برومو تشويقياً للأغنية، وعلّق عليه قائلاً: “يارب كل سنة وكل عربي بأفضل حال… استنوا كليب عربي قريباً… ثقة في الله نجاح”.

وتقول كلمات أغنية “عربي”: “سعودى وكويتي بحريني سوري لبناني أردني، مصر نور عيني عراقي فلسطيني، بلادنا كتير سامحوني، عمّاني قطري إماراتي ليبي تونسي جزائري يمني سوداني، العربي عليا غالي ومش هنسى المغربي”.

وكانت محكمة جنح العجوزة قد قضت أخيراً بتغريم محمد رمضان نصف مليون جنيه، في الدعوى التي أقامها ضده الإعلامي عمرو أديب ويتّهمه فيها بالسبّ والقذف.

وكان محامي عمرو أديب قد تقدّم بطلب تعويض عما لحق بموكله من أضرار أدبية، عقب صدور حكم نهائي ضد الفنان محمد رمضان بتغريمه 300 ألف جنيه، بتهمة السب والقذف.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد عاقبت محمد رمضان بغرامة قدرها 300 ألف جنيه وإلزامه دفع مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة تعمّد رمضان إزعاج أديب بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.