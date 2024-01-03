كريم محمود عبد العزيز يعيد تقديم شخصية عادل إمام في هذا الفيلم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت إحدى شركات الإنتاج السينمائي عن إعادة تقديم فيلم “البحث عن فضيحة”، الذي قدّمه الفنان عادل إمام بمشاركة الفنان الراحل سمير صبري عام 1973.

ووقع اختيار الشركة المنتجة للفيلم على الفنان كريم محمود عبد العزيز ليقدّم الشخصية التي جسّدها “الزعيم” عادل إمام في الفيلم، ولا يزال البحث جارياً عن باقي أبطال العمل، والذي من المقرر أن يُخرجه رامي إمام.

فيلم “البحث عن فضيحة” من تأليف فاروق صبري وإخراج نيازي مصطفى، وهو بطولة: عادل إمام، ميرفت أمين، سمير صبري، يوسف وهبي، أحمد رمزي، عماد حمدي وكوكبة كبيرة من النجوم، وحقق نجاحاً كبيراً أثناء عرضه في دور السينما حينذاك.

يُذكر أن آخر أعمال كريم محمود عبدالعزيز الفنية، فيلم “بيت الروبي” الذي شارك في بطولته النجوم: كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد عبدالرحمن وسارة عبدالرحمن، وهو من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي، وقد حقق الفيلم أرقاماً قياسية في إيرادات السينما المصرية.