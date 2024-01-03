هكذا تصرّفت أحلام مع معجب ألقى التحية عليها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة الإماراتية أحلام عند دخولها لإحياء حفلها "ليلة نجمات العرب" في موسم الرياض.

وقام أحد المعجبين بإلقاء التحية عليها، لترد عليه بلطف قائلة: "حبيبي أهلين وسهلين عمري أنت".

وأشار العديد من الجمهور الى أن أحلام دائما ما تتصرف بشكل ودي مع الجمهور ولا تبخل عليهم بمحبتها.

على صعيد آخر عزت أحلام، الفنانة التونسية لطيفة بوفاة والدتها، حيث كتبت: "حبيبتي لولو أحسن الله عزاك في والدتك رحمه الله عليها ربي يرحمها ويحسن اليها ويجعل قبرها روضه من رياض الجنة ويجعل هذي الايام خير ايامها ويبدلها دار خير من دارها ويجعل قبرها مد بصرها نور ووالدي والمسلمين يارب آمين ربي يصبركم ويجبركم ادعوا لها".

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