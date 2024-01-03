نجلاء بدر بإطلالة تعود لعام 1920 إحتفالاً برأس السنة 2024

ميرنا وليد - بيروت - احتفالاً برأس السنة قضت الممثلة المصرية نجلاء بدر أوقاتاً ممتعة بإطلالة تعود لعام 1920.

وفي التفاصيل ارتدت نجلاء فستاناً أسود مزين بالخطوط من تصميم فريدة تمرازا.

ووضعت نجلاء على شعرها طوق أسود وصففته على طريقة حقبة العشرينيات.

كما أطل زوج نجلاء بلوك من وحي حقبة العشرينات.

وكانت آخر أعمال نجلاء مسلسل "صوت وصورة" إخراج محمود عبد التواب، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، عماد صفوت.

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