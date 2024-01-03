زينة تنشر صور من العرض الخاص لـ فيلم "الإسكندراني" وهكذا علقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشرت الفنانة زينة، صورًا من العرض الخاص لـ فيلم "الإسكندراني" الذي أقيم عرضه الخاص أمس الثلاثاء بسينما مول مصر، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر في الصور كل من المخرج خالد يوسف وزوجته الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، وأحمد العوضي، وعصام السقا.

وعلقت زينة، على الصور: "فيلم الإسكندراني مبروك أستاذ خالد يوسف، أحمد العوضي كنت هايل، وأخويا وصديقي عصام السقا، وصديقي الغالي أحمد عفيفي، وكل النجوم والأساتذة الكبار.. الفيلم مشرف حقيقي".

وحرص الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (الخليج 365 - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت)، وحرمه السيدة عصمت غيث، على حضور العرض الخاص لفيلم "الإسكندراني" بسينما مول مصر.

وحضر عدد من أبطال وصناع العمل العرض الخاص وعلى رأسهم المخرج خالد يوسف، أحمد العوضي، محمود حافظ، عصام السقا.

كما حضرت العرض النجمة نبيلة عبيد، الملحن عصام كاريكا، مصمم الأزياء هاني البحيري، المخرج محمد فاضل، وزوجته النجمة فردوس عبدالحميد، المطربة غادة رجب، وزوجها الشاعر عبدالله حسن.

الفيلم قصة وسيناريو وحوار الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف، وبطولة أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبدالله، محمد رضوان.

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