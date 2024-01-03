إيمي سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. ونجوم الفن يعلقون (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة إيمي سمير غانم، بعيد ميلاد زوجها الفنان حسن الرداد، الذي وافق أمس الثلاثاء 2 يناير.

ونشرت إيمي، صورًا تجمعهما معا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وأنت طيب يا حسونة يا أجمل زوج وأحن أب في الدنيا.. ربنا يخليك لينا".

وتفاعل عدد من الفنانين مع رسالتها، حيث كتبت ياسمين جمال: "كل سنة وأنت طيب". وعلق أحمد زاهر بوضع "إيموجي" قلوب حمراء. وعلق "أوس أوس": "كل سنة وأنتم طيبين وربنا يحفظكم ويخليكم لبعض، وحشتوني". وعلقت هند رضا: "كل سنة وأنت طيب يا حسن". ووضعت فيفي عبده "إيموجي" يرمز إلى الحب.

يذكر أن، آخر أعمال الفنان حسن الرداد فيلم "بلوموندو" وشاركه البطولة هاجر أحمد، ميرنا نور الدين، محمد رضوان، رحاب الجمل، ومن تأليف حازم ويفي، ومن إخراج ياسر سامي.

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