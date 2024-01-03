شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم عزاء الإعلامية كاريمان حمزة بمسجد النزهة بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام عزاء الإعلامية كاريمان حمزة مساء اليوم الأربعاء، بمسجد النزهة بمدينة نصر، والتي وافتها المنية بعد صراع طويل مع المرض، وكانت قد أقيمت صلاة الجنازة لها بمسجد السيدة نفيسة .

وكاريمان حمزة إعلامية ومقدمة برامج مصرية عملت في البرامج الدينية بالتليفزيون المصري منذ عام 1970 وحتى عام 1999 والدها هو الدكتور عبد اللطيف حمزة أستاذ الصحافة بكلية الإعلام.

بدأت عملها بتقديم برنامج للأطفال بعنوان «قرآن ربي» قدمت أكثر من 1500 حلقة تلفزيونية على مدار تاريخها الطويل مع مختلف علماء الدين الإسلامى فضلا عن تأليفها عدة كتب منها: لله يازمري - نيجار والغابة - سيد الخلق كما قدمت العديد من البرامج مثل: الرضا والنور - بالحق أنزلناه وبالحق نزل - كلمة طيبة.