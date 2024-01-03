شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز ترغب في التركيز على التمثيل وألبومها القادم قد يكون الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت النجمة العالمية سيلينا جوميز القلق من قبل محبيها حول إعتزالها الغناء، وذلك بعدما ألمحت لأن ألبومها المقبل قد يكون الأخير، وأوضحت سيلينا جوميز خلال برنامج SmartLess podcast مع جيسون بيتمان وشون هايز وويل أرنيت، أنها تريد التركيز في الفترة المقبلة على التمثيل والذي تستمع به كثيرا.

وحضرت كلا من النجمتين الأمريكيتين تايلور سويفت وسيلينا جوميز مؤخرا عرضًا كوميديًا في نيويورك لجمع الأموال لجهود الإغاثة في قطاع غزة، حيث تم تصوير الثنائى مع زملائهم، وهم يغادرون العرض من قبل الممثل الكوميدي المصري الأمريكي رامي يوسف.

كان العرض، الذي استضافته أكاديمية بروكلين للموسيقى، جزءًا من جولة يوسف " More Feelings".

ومن المقرر أن تذهب جميع عائدات العرض إلى منظمة لمساعدة اللاجئين في الشرق الأدنى الأمريكية، وهي منظمة غير حكومية تعمل حاليًا على تقديم المساعدات الإنسانية في غزة، وذلك بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأعلن رامى يوسف، الذي حقق نجاحا كبيرا من خلال المسلسل التلفزيوني "Ramy"، أن جميع عائدات ما تبقى من جولته " More Feelings " ستذهب إلى المؤسسة لمساعدة الفلسطينيين.