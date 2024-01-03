محكمة النقض المغربية توجه صفعة قوية لدنيا بطمة.. والأخيرة تلغي حفلتها

رفضت محكمة النقض بالعاصمة المغربية الرباط، طلب النقض الخاص بالفنانة المغربية دنيا بطمة، بإلغاء حكم سجنها لمدة سنة، وذلك بعد ثبوت علاقتها بحساب “حمزة مون بيبي” الذي كان يهدف إلى فضح المشاهير وعلاقاتهم المشبوهة برجال أعمال.

وبعد صدور القرار، ألغت دنيا حفلها الغنائي الذي كان من المقرر إقامته في أحد فنادق مدينة طنجة ليلة رأس السنة، وذلك لتجنب إزعاج إدارة الفندق في حال صدور قرار اعتقالها.

وأكد محبو الفنانة المغربية دعمهم لها ومؤازرتهم لها في محنتها، حيث أطلقوا هاشتاغ “كلنا بطمة”. ومن بين الداعمين لها المغنية نجاة اعتابو التي نشرت عبر حسابها في منصة “إنستغرام” صورة تجمعها بدنيا وأرفقتها بتعليق: “حبيبتي وابنتي سنة سعيدة مليئة بالأفراح والطمأنينة، الله يدير ليك الطريق فالضيق ويخلي لك بنيياتك وجمهورك. تحياتي”.

وأعربت دنيا عن امتنانها للدعم الكبير الذي تلقته من جمهورها ومحبيها، حيث كتبت في منشور شاركته عبر خاصية “الستوري” في منصة “إنستغرام”: “أتقدم بالشكر والامتنان للشعب المغربي والشعوب العربية سوريا، ومصر، وسلطنة عمان، والخليج بصفة عامة، والجالية المغربية المقيمة بالخارج وكل من راسلني. شكرًا على رسائلكم التي تصلج الصدر بالواتساب لن أنسى وقفتكم أحبكم من كل قلبي”.

وتابعت: “أما البطماويين فأنتم نبض قلبي وشهادتي فيكم مجروحة دمتم دعمي وسندي”.

يذكر أن المحكمة الابتدائية بمراكش كانت قد أصدرت حكما بالحبس النافذ 8 أشهر بحق دنيا عام 2020، يليه الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية التي أضافت 4 أشهر نافذة لحكم حبسها ليصبح المجموع سنة كاملة.

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