تايلور سويفت تكتب أغاني عن ترافيس كيلسي.. وهذا موعد طرحها

ميرنا وليد - بيروت - كشفت خبيرة نفسية أن تايلور سويفت كتبت أغنيات عن حبها لترافيس كيلسي، إلا أنها لم تصدر بعد.



وقالت عالمة النفس إنبال هونيغمان، في حديثها مع "ذا ميرور"، أن تايلور "لها بعض الأغاني وبعض أفكار أغان، عن قصة حبها مع ترافيس، لكن معظمها ليس جاهزاً تماماً بعد".

يشار إلى أن تايلور تشتهر بكتابة الأغاني عن حياتها العاطفية.

ويذكر أن علاقة تايلور مع ترافيس بدأت منذ الصيف الماضي، وأعلناها رسمياً في أيلول/ سبتمبر.

كما كشفت إنبال عن موعد طرح الألبوم الجديد لتايلور "Reputation "، إذ قالت أن آذار يبدو مرجحاً لإطلاق الألبوم، وذلك بعد أن اعتقد الكثيرون أن يصدر يوم رأس السنة الجديدة.