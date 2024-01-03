نبيلة عبيد تكشف رأيها بفيلم "الإسكندراني" وتوجه رسالة للمخرج خالد يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، رأيها في فيلم "الإسكندراني" بعد مشاهدتها له بالعرض الخاص الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء بسينما مول مصر، كما وجهت رسالة للمخرج خالد يوسف.

ونشرت نبيلة، صورة لها خلال حضورها العرض الخاص للفيلم، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ألف مبروك للمخرج الكبير الصديق خالد يوسف على فيلمه الجديد الإسكندراني اللي حضرت عرضه الخاص".

وتابعت: "استمتعت حقيقة وأنا بتفرج بفيلم سينمائي رائع مختلف جدا جدا.. كما أبارك لجميع أسرة الفيلم ونجومه على الأداء الجميل الذي شاهدته في الفيلم".

وأضافت: "وحقيقة إن خالد يوسف مخرج كبير يعرف كيف يقدم أفلام السينما الجميلة.. مساكم زي الورد".

تدور أحداث فيلم "الإسكندراني" في محافظة الإسكندرية، حيث يمر "بكر الإسكندراني" بالعديد من الصراعات مع والده وابن عمه وحبيبته، ليقرر السفر إلى الخارج بحثًا عن حياة جديدة، وحينما يعود بعد تحقيق ذاته تعود الصراعات لتطارده مجددًا، الفيلم تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف.

فيلم"الإسكندراني" بطولة نخبة من نجوم السينما المصرية على رأسهم الفنان أحمد العوضي في أول تعاون له مع المخرج خالد يوسف، إلى جانب الفنان الكبير حسين فهمي، الفنانة زينة، الفنان صلاح عبدالله، الفنان بيومي فؤاد، ومحمود حافظ، والفنان عصام السقا، والفنان محمد رضوان.