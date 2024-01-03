شكرا لقرائتكم خبر عن هند عبد الحليم .. والدها لاعب كرة شهير وأول ظهور لها كان 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة هند عبد الحليم مؤشرات البحث في موقع جوجل بعد الإعلان انفصالها عن زوجها كريم قنديل و"الخليج 365 "يرصد أهم معلومات عن مشوارها الفني

حاصلة على المعهد العالي للفنون ، هواياتها العزف على البيانو و تمتلك صوت طربى مميز

بدايات هند عبد الحليم في عالم التمثيل كانت من خلال عروض نقابة المهن التمثيلية بالتعاون مع شبكة تليفزيون النهار

حصلت على جائزة المهرجان القومي للمسرح لأحسن ممثلة عن دورها في مسرحية هنا أنتيجون عام 2015

ثم شاركت في مسرحية يوم أن قتلوا الغناء كان أول ظهور لهند في التلفزيون في مسلسل الكابوس عام 2015

والدها هو لاعب مصر ونادى الزمالك السابق في كرة القدم الكابتن أحمد عبد الحليم

لمعت في مسلسل فوق مستوى الشبهات مع النجمة الجميلة يسرا وايضا مشاركتها في مسلسل راس الغول مع الفنان محمود عبد العزيز وهو كان دورا جريئا كذلك مشاركتها للزعيم عادل إمام في مسلسل عوالم خفية وكانت بطلة في مسلسل الأب الروحي باجزائه.

وشاركت في مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع وهو من بطولة مجموعة من الفنانين الشباب

مسلسلات هند عبد الحليم هي الميزان وعوالم خفية وبنات سوبر مان ورأس الغول واختيار إجباري وطاقة نور و30 يوم

هند عبد الحليم



هند عبد الحليم



هند عبد الحليم