بصور جديدة.. إطلالة نوال الزغبي ليلة رأس السنة حديث المتابعين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال النجمة اللبنانية نوال الزغبي تتلقى الأصداء الإيجابية حول إطلالتها في حفلها الغنائي ليلة رأس السنة في ألمانيا.

ونشرت نوال الزغبي على صفحاتها في مواقع التواصل الإجتماعي صورًا جديدة لها من كواليس الحفل، فظهرت بإطلالة راقية وملائمة للحدث.

وكان ظهور نوال الزغبي لافتًا، إذ اختارت لهذه المناسبة فستان طويل من اللون الفضي كشف سحرها وجمالها وجاذبيتها فسرقت الأنظار بأناقتها الفاتنة وإطلالتها الراقية.

على صعيد آخر، تستأنف نوال الزغبي نشاطها الفني مع بداية العام الجديد، وتستعد لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان “بحكي عنك”.

وشوّقت نوال الجمهور ومحبيها للأغنية الجديدة، إذ كشفت منذ أيام عن خضوعها لجلسة تصوير خاصة بالحملة الدعائية التي سترافق طرحها عبر قناتها على “يوتيوب” ومختلف المواقع الموسيقية.

وفي سياق متّصل، تواصل نوال الزغبي حصد نجاح أحدث أغنياتها باللهجة الخليجية “فخامة معاليك”، حيث اقترب كليب الأغنية من تحقيق 25 مليون مشاهدة على قناة “لايف ستايلز ستوديوز” على “يوتيوب” بعد 3 أشهر فقط من صدوره.

أغنية “فخامة معاليك” هي من كلمات خالد ڤرناس، ألحان ياسر نور، توزيع هاني ربيع، أمّا الكليب فهو من إخراج فادي حداد وإنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز” التي حققت معها نوال نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية.