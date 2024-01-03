جين..عضو فرقة BTS يبشّر معجبيه بعودة قريبة-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شارك جين عضو فرقة BTS مقطع فيديو مع محبيه تضمن رسالة مبهجة لهم تبشر بعودة قريبة له ولأعضاء الفرقة إلى الساحة الغنائية وذلك مع انطلاقة العام الجديد 2023.



وفي فيديو مُسجل نشر على قناة فرقة BTS على يوتيوب، قدم جين رسالة مليئة بالحماس والشوق لمعجبي الفرقة. وتناولأحداث العام السابق معرباً عن فرحته بالعودة للتواصل مع الجمهور بعد انقضاء أشهر من الخدمة العسكرية، والذي يتبقى له منها أشهر قليلة وينهي فترة الخدمة العسكرية الإلزامية التي تفرضها كوريا الجنوبية، بينما كان المعجبون يترقبون أخباره وأخبار الفرقة.

جين ليس الوحيد الذي شارك رسالة في هذا السياق، حيث قام العضو الآخر، بمشاركة تفاصيل من فترة الخدمة وخططه لإصدار أغنية جديدة خلال تلك الفترة.

وعلى الرغم من بعده الجغرافي، نجح جين في إحياء روح العلاقة بينه وبين الجمهور من خلال مناقشة نشاطات الشتاء ودعوته لصنع رجل الثلج وممارسة رياضة التزلج.