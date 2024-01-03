بهذه الكلمات.. نبيلة عبيد تهنئ إلهام شاهين بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة نبيلة عبيد، صديقتها الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلادها الـ 63، الذي يوافق اليوم الأربعاء 3 يناير الجاري.

ونشرت نبيلة، صورة إلهام شاهين، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "حبيبتي النجمة العزيزة الصديقة إلهام شاهين، سنة حلوة يا جميل ويا رب عام سعيد يكون خير عليكي وعلى أسرتك".

يذكر أن، آخر أعمال إلهام شاهين مسلسل "ألفريدو"، بطولة أحمد فهمي، ندى موسى، إنجي كيوان، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج عصام نصار.

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