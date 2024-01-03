"فئة المبدعين".. عمر كمال يحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

حصل المطرب عمر كمال على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة فئة المبدعين

ونشر "كمال" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام صورتين، وعلق: "شكرا لبلدي الثاني دولة الإمارات العربية الحبيبة، على منحي الإقامة الذهبية لمدة ١٠ سنوات عن فئة المبدعين"

يذكر أن آخر أعمال الفنان عمر كمال أغنية "أخوك يشرف بلد" والتي قدمها ضمن أحداث فيلم "حمص وحلاوة" مع الفنان محمود الليثي

كما يحيي المطرب عمر كمال حفل افتتاح البطولة الودية التي تحمل اسم "بطولة الوحدة الدولية" المقرر إقامتها في العاصمة الإماراتية أبو ظبي خلال الفترة من 20 لـ 24 يناير المقبل.