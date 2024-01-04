شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فيلم "الإسكندرانى" اليوم فى 75 دار عرض بمختلف المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق فيلم "الإسكندرانى" للمخرج خالد يوسف، اليوم الخميس 4 يناير، فى 75 دار عرض بالقاهرة وباقى محافظات الجمهورية، ليدخل منافسات موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2024، حيث يعد من الأعمال المنتظرة فى الموسم.



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الفيلم يسجل البطولة المطلقة السينمائية الأولى للنجم أحمد العوضى بعد عدة نجاحات حققها فى الدراما على مدار السنوات الأخيرة، حيث يراهن المخرج خالد يوسف على العوضى ليكون واحداً من نجوم السينما البارزين خلال الفترة المقبلة، لما يتمتع به من موهبة كبيرة إضافة إلى تطوره بشكل مستمر سواء على المستوى التمثيلى أو البدنى لتقديم الأكشن.



فيلم الإسكندرانى (1)

كما يشهد الفيلم مشاركة الفنان عصام السقا الذى يعد من النجوم الصاعدين بقوة على الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة، وظهوره بشكل لافت فى أعماله الأخيرة، منها "جعفر العمدة" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، و"العودة" الذى يعرض حلقاته الأخيرة حالياً على قناة Dmc، ويجسد فى الفيلم شخصية زكى الصديق الوفى لـ بكر الذى يجسد دوره أحمد العوضى.



فيلم الإسكندرانى (2)

الفيلم يعيد خالد يوسف إلى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ تقديم فيلم "كارما" الذى تم عرضه عام 2018، وشارك فى بطولته عمرو سعد، زينة غادة عبد الرازق، خالد الصاوى، ماجد المصرى، وفاء عامر، مجدى كامل، دلال عبد العزيز، إيهاب فهمى، مصطفى درويش، سارة التونسى، عمر زهران ومن تأليف خالد يوسف.

فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف ويشارك فى بطولته حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فنى صبرى السماك مونتاج عمرو عاكف.