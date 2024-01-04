بالفيديو- ياسمين صبري تتدرب على القتال.. إليكم السبب

ميرنا وليد - بيروت - شارك مصمم المعارك أندرو ماكينزي، متابعيه، مقطع فيديو للممثلة المصرية ياسمين صبري، من كواليس فيلم "أبو نسب".

ونشر أندرو عبر حسابه الرسمي مقطع فيديو ظهرت فيه ياسمين صبري خلال التدريبات في كواليس فيلم "أبو نسب"، وخاصة على مشاهد الأكشن التي تأتي ضمن أحداث الفيلم، إذ تضطر ياسمين لمواجهة إحدى العصابات خلال أحداثه.

يشار إلى أن أحداث فيلم "أبو نسب" تدور في إطار اجتماعي كوميدي، ويحكي قصة محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، وبطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي، وعدد آخر من الممثلين.

يذكر أن هذا الفيلم هو ثالث عمل يجمع ياسمين ومحمد، إذ تعاونا سابقاً للمرة الأولى في فيلم “جحيم في الهند” عام 2016، ثم تقابلا للمرة الثانية في فيلم “ليلة هنا وسرور” عام 2018.



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