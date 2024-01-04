مادلين مطر تدعو للصلاة لفادي إبراهيم بعد تدهور وضعه الصحي

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية مادلين مطر صورة للممثل اللبناني القدير فادي إبراهيم على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وكتبت تعليقاً على الصورة :"صلواتنا في هذه الليلة للممثل اللبناني الكبير فادي ابراهيم.



لا يزال الممثل اللبناني فادي ابراهيم يعاني من أزمة صحية كبيرة وأوجاع كثيرة ويخضع للعلاج الذي اضطر بسببه ان يخسر إحدى قدميه، وناقوس الخطر يدق بسرعة معلنًا اقتراب خسارته اعضاء أخرى من جسمه بسبب السكري..".

وكنا ذكرنا في موقع "الفن" أن فادي إبراهيم يعاني من أزمة صحية كبيرة، وأوجاع كثيرة، ويخضع للعلاج الذي اضطر بسببه أن يخسر إحدى قدميه، وناقوس الخطر يدق بسرعة، معلناً اقتراب خسارته أعضاء أخرى من جسمه، إن لم تتم مساعدته فوراً.