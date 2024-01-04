بالصورة- أحمد أمين يتقمص شخصية جورج قرداحي

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ميرنا وليد - بيروت - ظهر الممثل المصري أحمد أمين كضيف شرف، في الحلقة الأولى من مسلسل "حالة خاصة"، وأدى دور المذيع ببرنامج "رحلة المليون" الذي يشارك فيه نديم "الممثل المصري طه الدسوقي".
وفي التفاصيل، ذهل أحمد أمين، الذي أدى دوره بشكل كوميدي خلال الحلقة، من عبقرية وذكاء نديم، وطلب أحمد من نديم أن ينتظره ليقول الإجابات، لكن نديم كان أسرع في الرد ونجح في كسب جائزة المليون جنيه.
وفي هذا الدور، تقمص أمين شخصية الإعلامي اللبناني جورج قرداحي في برنامج "من سيربح المليون".
ومسلسل "حالة خاصة" يتألف من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الاسبوع، على منصة "Watch it".
ويشارك في المسلسل مجموعة كبير من الممثلين، من بينهم: طه الدسوقي، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، وآخرون، والعمل من تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.
وعلى صعيد آخر، كان أحمد أمين قد أعلن عن قراره بعدم المشاركة في دراما رمضان لعام 2024، بسبب انشغاله حاليًا بتصوير برنامج جديد سيتم عرضه على إحدى المنصات الرقمية.
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