بطل "الطائر الرفراف" على علاقة بهذه الممثلة

ميرنا وليد - بيروت - انضمت الممثلة التركية بتول أكتل لفريق عمل المسلسل الشهير "الطائر الرفراف" وذلك بـ شخصية "نيفرا" ، وهي فتاة تربطها علاقة عاطفية بـ "فريد".

على صعيد آخر كانت قد كشفت وسائل إعلام تركية عن ان النجم التركي مارت رمضان ديمير قد احتل المرتبة الـ 83 في قائمة اجمل 100 وجه في العالم، و ذلك لعام 2023، اذ انه تفوق على النجوم كيفانش تاتليتوغ وبوراك أوزجيفيت، وقد لاقى هذا الخبر تداولا واسعا ، اذ اعتبر الكثيرون انه لا يستحق ان يكون ضمن هذه القائمة.

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