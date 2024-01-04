شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المكرمين من المسرحيين العراقيين فى مهرجان المسرح العربى ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم مهرجان المسرح العربي خلال دورته الـ 14 والتي ستقام في مدينة بغداد بدولة العراق 23 مبدعًا من القامات المسرحية العراقية، وذلك خلال حفل الافتتاح، وكل المكرمين من الفنانات والفنانين تم اختيارهم من قبل الجهة المحلية الشريكة ببغداد للهيئة العربية للمسرح، وهم : أحلام عرب، آسيا كمال، د. إقبال نعيم، آلاء حسين، بيات مرعي، جواد الساعدي،حاتم عودة، د. حكيم جاسم، د. حليم هاتف، د. حيدر منعثر، رائد محسن، د. سهى سالم، طلال هادي، عكاب حمدي، كاظم النصار، كريم رشيد، د. كريم عبود، كريم محسن، مازن محمد مصطفى، د. مثال غازي، د. محمد حسين حبيب، د. مناضل داوود، د. ياسر البراك.

لجنة اختيار العروض المتأهلة للدورة 14 من المهرجان تكونت من د. يوسف عايدابي من السودان رئيسا للجنة وعضوية كل من : مهند الهادي (العراق)، د. محمد خير الرفاعي (الأردن)، د. عبد المجيد الهواس (المغرب)، معز حمزة (تونس).

مهرجان المسرح العربي ببغداد يشارك في مؤتمره الفكري 136 مسرحي وباحث أكاديمي، ويصدر حوالي 20 كتابا عن المسرح العراقي، ويكريم 36 فائزا في المسابقات المختلفة بالمهرجان ، ويحضره حوالي 600 مسرحي من كل الدول العربية، وهناك 19 عرضا مسرحيا منها 13 عرضا تتنافس علي جائزة الشيخ القاسمي .

جدير بالذكر أن يوم 10 يناير الجارى سيشهد فعاليات عديدة هامة، حيث يقدم ستة وثمانون فناناً عراقيا عملاً فنياً أعدته الجهات العراقية الشريكة بعنوان (مقامات الحب والسلام)، والفنانة اللبنانية نضال الأشقر تكتب وتلقي رسالة اليوم العربي للمسرح في العاشر من يناير 2024 خلال حفل الافتتاح، كما سيتم تكريم ثلاثة وعشرين مبدعة ومبدعاً من القامات المسرحية العراقية في حفل الافتتاح.

يشارك في الدورة المقبلة عشرون عرضاً مسرحياً، تأهلت للمهرجان في تنافس عالٍ، تحمل تجارب وحساسيات فنية لافتة، منها ثلاثة عشر تتنافس على جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وعرض "مترو غزة " من فلسطين يفتتح عروض المهرجان.

وستقام ندوة خاصة بعنوان "المسرح والمقاومة الثقافية في فلسطين" تنظم في اليوم الأول من المهرجان، وتشهد الدورة مجالاً فكرياً ينظم على مدار ثمانية أيام، يشهد مؤتمرا فكريا موسعا يشارك فيه ما يزيد على مائة وستة وثلاثين باحثا فناناً.

ندوة خاصة بالمسرحيين العراقيين المهجريين تحت عنوان (التأثر والأثر) ويشارك فيها ثلاثة عشر فناناً عراقياً من حول العالم، وندوة محكمة للمرحلة النهائية للمسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي للعام 2023 تحتضنها كلية الفنون بجامعة بغداد بحضور لجنة التحكيم والمتنافسين وأساتذة الكلية وطلبتها.