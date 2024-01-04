أول تعليق لـ رانيا يوسف على دخول ابنتها عالم التمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مجموعة من الصور والفيديوهات كشفت فيها عن دخول ابنتها نانسي عالم التمثيل، من خلال أحدث أعمالها الدرامية حكاية “مجنون ليلى” من مسلسل “فوبيا”.

وظهرت رانيا في الصور بكواليس مسلسل “فوبيا” مع أبطال العمل، والذي تشارك فيه ابنتها نانسي كأوّل تجربة لها في عالم الفن، وعلّقت رانيا على الصور قائلةً: “حتشوفوا قريب إن شاء الله مسلسل “فوبيا”، إخراج رؤوف عبدالعزيز، ‏أول بطولة لبنتي حبيبتي، نجمتي المتألقة ربنا يحميكي”.

ويشارك في بطولة المسلسل كلٌ من: رانيا يوسف، سوسن بدر، أحمد عبد المجيد، توني ماهر، منير مكرم… وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز.

من ناحية أخرى، تنتظر رانيا يوسف عرض أحدث أعمالها الدرامية، مسلسل “وبقينا اتنين” خلال الأيام المقبلة، وهو ينتمي الى نوعية “اللايت كوميدي اجتماعي”، ويتكوّن من 20 حلقة، وتدور أحداثه حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق الى صدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من معاناة نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر سلباً فيهم، وهو بطولة: شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، يوسف عثمان، إدوارد، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجي، نانسي هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسي وإخراج طارق رفعت.