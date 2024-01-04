بالفيديو: حليمة بولند تشكر طليقها بعد مكالمة مع ابنتيهما

وجهت الإعلامية الكويتية حليمة بولند الشكر لطليقها عبد السلام الخبيزي، بسبب مكالمة هاتفية مع ابنتها ماريا، أوصاها فيها بالسمع والطاعة لوالدتها.

اعتادت حليمة بولند على مشاركة متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتفاصيل يومياتها، وخلال سفرها إلى لبنان لقضاء احتفالات الكريسماس ورأس السنة الميلادية، وثقت مقطع فيديو لاتصال طليقها عبد السلام الخبيزي بابنتها ماريا.

وفي المكالمة، طلب عبد السلام الخبيزي من ابنته ماريا، أن تسمع كلام والدتها، وأن تستمتع بسفرها وأيامها القادمة برفقة شقيقتها كاميليا ووالدتها أيضاً.

طلبت حليمة بولند من ابنتها أن تعطيها الهاتف لترد على توصية طليقها لها قائلة: “شكراً يا سلام، على وصيتك لبناتي، بعد قلبي، شوف بابا شلون يحبكم، بعد قلبي، تؤمر عليّ بشيء من بيروت؟”.

ورد عبد السلام الخبيزي على إشادة حليمة بولند وشكرها له: “ما يحتاج، لازم يسمعون كلام أمهم، ويعرفون أنها تبي تونسهم، وبكرة لما يكبرون بيعرفون إن كل شي أبوهم جالس يسويه علشانهم، روحوا انبسطوا”.

تفاعل الجمهور مع فيديو حليمة بولند الذي تم تداوله عبر عدد من الصفحات المهتمة بأخبار الفن والمشاهير، ولاقت المكالمة إشادات واسعة بسبب تفاهم حليمة مع طليقها من أجل ابنتيها.

وقال البعض متفقين مع طريقة حليمة بولند مع والد ابنتيها: “من الجميل أن ترى الأم والأب يتعاملان مع بعضهما البعض بطريقة جيدة حتى بعد الطلاق، خاصة وأن ذلك يؤثر على نفسية الأطفال”.

وأضاف البعض الآخر: “هذا دليل على أن الطلاق ليس نهاية العلاقة، بل يمكن أن يستمر التفاهم والاحترام بين الطرفين، حتى لو لم يعودا زوجين”.

من ناحية أخرى، أبدى البعض استغرابهم من طريقة حليمة بولند الرقيقة مع طليقها، منتقدين هذه الطريقة بسبب انفصالهما.

وقال البعض: “من الغريب أن تتحدث حليمة عن طليقها بهذه الطريقة الرقيقة، خاصة وأنهما منفصلان”.

وأضاف البعض الآخر: “من الأفضل أن يحافظ الطرفان على حدودهم بعد الطلاق، حتى لا يتسببوا في أي اضطرابات نفسية لأطفالهم”.

وتزوجت حليمة بولند من عبد السلام الخبيزي قبل سنوات، وأنجبت منه ابنتيها ماريا عام 2012 والثانية كاميليا عام 2015.

ثم انفصل الثنائي عن بعضهما البعض في العام التالي لإنجاب كاميليا، وتحديداً عام 2016، بسبب مشاكل وقعت بينهما أثناء سفر حليمة إلى لندن في نفس العام.

وفي عام 2018، أعلنت حليمة بولند زواجها من شخص لم تفصح عن هويته، الزواج الذي لم يستمر أكثر من شهرين، أعقبته أنباء بعودة حليمة إلى عبد السلام الخبيزي مرة أخرى.