هيثم نبيل| القائمة الكاملة لأغاني الألبوم الجديد "زي زمان"

ياسر رشاد - القاهرة - يعود الفنان هيثم نبيل لجمهوره من خلال ألبومه الجديد “زي زمان”، في مطلع 2024، بعد 3 أعوام من آخر ألبوماته “نابليون ” الذي تم طرحه في 2021.

يتضمن ألبوم هيثم نبيل الجديد 10 أغانٍ، ومن المقرر طرحه تدريجيًا خلال يناير الجاري، وهم"دب هب، يا بتوع الطب، مش فارقلي، كان لينا ناس، أخطبوط، طوق نجاة، صفحة جديدة وعدو الستات، زي زمان، سوق الجمال، منستغناش".

يطرح هيثم نبيل الأغنية الأولى من الألبوم “دب هب” في 6 يناير الجاري، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وعدد من المنصات الموسيقية.

أحدث ألبومات هيثم نبيل “نابليون”

كان قد طرح هيثم نبيل أحدث ألبوماته “نابيلون” في 2021، والذي ضم 5 أغانٍ “كان لينا ناس، زي زمان، عدو الستات، هاتولي عصير، أيامي”.

كما قدم أغنية “أيامي” بطريقة الفيديو كليب ، التي حصدت أكثر من 200 ألف مشاهدة، من كلمات سارة سعيد، ألحان هيثم نبيل، وتقول كلماتها "

صفحة جديدة اتفتحت بيني وبين أيامي الجاية بمسح ناس فاقدين احساس علاقات سامة ومؤذية مهما اهتم ولا يقدروا ..وفي حق العشرة يقصروا طبع البكا ع اللي اتغيروا بقى طبع خلاص مش فيا بنسى عشان عايز انسي في كل محاولة بقوم من تاني بقسى عشان عايز ارسى وأبطل أحن لحد أناني بهدي عشان عايز أرضى وأبطل أعيد دايرة أحزاني عايز اتعلم افرح حتى ولو عيشتها وحداني كل ما نآمن يا قلبي.. وقعة تيجي تهد قومتك وانت متعشم زيادة.. ياما حذرتك ولومتك فوق لأيامك وواجه.. واوعى ضعف يقل قيمتك اللي ساب كان قلبي بيته.. شاف معايا هناه وسعده اللي بالغالي اشتريته.. باع وبيع قلبي وعده خدت عهد أنسف قديمي وأقوى ع العمر اللي بعده



انطلقت شهرة هيثم نبيل في 2009 من أغنية “وانا لوحدي”، وتقول كلماتها "لينى اشوفك من بعيد وابقى فى مكانىيمكن عشان ماقدرش اشوفك مره تانى وانا كان عليا صعب اعيش فاكرك وعارفك منستنيش وقلبى لقاك هتمشى قالى همشى وراح ان الحنان وكل ما فيا يتمنى لحظه تحن عليه وانا قلبى بيدعيلك من زمان تعيش مرتاح

حبيبى انا ليلى بيعدي وانا لوحدى هموت وانساك حبيبى انا ليه بتوحشنى ومش قادر اكون وياك

صعب بعدك حتى اسمى افتكره تانى عايش فدمى وعمرى عدى معاك ثواني

