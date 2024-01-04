ماراثون 2024..27 مسلسلاً تتنافس فى رمضان (3-3)

ياسر رشاد - القاهرة - « بيت الرفاعى ».. أمير كرارة يعود للدراما الشعبية

يعود النجم امير كرارة للدراما الشعبية بمسلسل «بيت الرفاعى» وتدور أحداثه فى إطار شعبى فى منطقة نزلة السمان وحول تجارة الآثار، ويقدم أمير كرارة شخصية دكتور يتعرض للعديد من المواقف، ويشاركه البطولة كل من أحمد رزق وسيد رجب ومحمد لطفى وعمرو وهبة وإخراج أحمد نادر جلال، وتاليف بيتر ميمى.

« عتبات البهجة».. عودة الفخرانى

من الأعمال التى ينتظرها الجمهور بقوة مسلسل « عتبات البهجة»، وتدور قصته حول ٢ من الأصدقاء كل منهما يعانى فى حياته ويجاهد لإيجاد سبب لاستمرار حياته بطريقة فلسفية. المسلسل المقرر عرضه فى 15 حلقة؛ مأخوذ عن رواية للكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد ويكتب له السيناريو والحوار مدحت العدل.

هذا المسلسل يسجل عودة مميزة للنجم الكبير يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية بعد غياب العامين الماضيين، اذ قدم آخر أعماله مسلسل “نجيب زاهى زركش” الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2021. المسلسل يشارك فى بطولته نجلاء بدر وجومانا مراد من اخراج مجدى أبوعميرة.

« بابا جه».. كوميديا أكرم حسنى

بدأ الفنان اكرم حسنى تصوير مسلسل « بابا جه» والذى يستكمل بها مشواره الكوميدى، يجسد الفنان أكرم حسنى شخصية درامية لمدير فندق يتأثر بأزمة فيروس كورونا، وذلك فى إطار كوميدى، وسيكون المسلسل من ١٥ حلقة بحسب الخطة الدرامية المعلن عنها حتى الاَن. ويشارك فى بطولته نسرين امين واسماء إبراهيم اخراج خالد مرعى.

« صلة رحم».. يناقش المشكلات الزوجية

فى إطار كوميدى اجتماعى يناقش مسلسل « صلة رحم» المشكلات الزوجية؛ حيث يناقش قصة حياة شخص يعانى مع زوجته، ومن ثمً يلجأ إلى طبيب نفسى لأنه يشعر بأنه غير راض عن وتيرة حياته كلها، العمل من اخراج تامر نادى وتأليف محمد هشام عبية، وبطولة اياد نصار واسماء أبواليزيد ويسرا اللوزى.

« سر إلهى ».. دراما اجتماعية

بعد النجاح الذى حققته روجينا فى مسلسل ستهم، تتمرد على نفسها بشخصية شريرة فى مسلسل«سر إلهى» وتدور القصة فى إطار اجتماعى إنسانى.

ويسجل المسلسل «سر إلهى» التعاون الثالث على التوالى بين روجينا والمخرج رؤوف عبدالعزيز.

« المداح 4».. شيخوخة حمادة هلال

يستكمل الفنان حمادة هلال الجزء الرابع من سلسلة “المداح” بعد نجاح أجزائه الثلاثة على مدار الأعوام الماضية، والتى استمرت فى عرضها بشكل متتال ضمن الماراثون الرمضانى السنوى، وستدور الأحداث حول مغامرات جديدة تربط عالم الإعجاز العلمى بالقرآن.

المسلسل اخراج أحمد سمير فرج، ويشارك فى بطولته مى سليم وخالد سرحان.

« فراولة».. نيللى كريم تعود للكوميديا

تعود النجمة نيللى كريم للكوميديا بمسلسل « فراولة» وتدور احداثه حول شخصية فراولة وهى ابنة حارس عقار فى منطقة الزمالك بالقاهرة وتتتابع الأحداث حول الأزمات التى تمر بها فى حياتها، ويشاركها البطولة مروان عبدالمنعم من تاليف محمد سلمان عبدالمالك.

« الساعة 5».. أكشن آسر ياسين

ويقدم النجم آسر ياسين دراما مشوقة ضمن أحداث مسلسل « الساعة 5» وتدور احداثه حول شخصية رجل أعمال يتعرض للكثير من المشكلات والصراعات، من تأليف أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى 15 حلقة

« بدون مقابل ».. بطولات رجال الأمن

يخوض النجم هانى رمزى ماراثون دراما رمضان 2024 بمسلسل جديد يحمل اسم “بدون مقابل”، وتدور أحداثه بعيدا عن الكوميديا حول رصد لبطولات رجال الأمن فى محاربة الإرهاب وتقديم التضحيات فداء للوطن، ويشارك فى بطولته داليا البحيرى وعمرو عبدالجليل ومحمد أبوداوود وحنان يوسف من اخراج جمال عبدالحميد وتأليف حسام موسى.

« صدفة ».. أيمن سلامة يبدع

ويقدم المؤلف ايمن سلامة دراما تعتمد على الإثارة، للمرة الثالثة مع الفنانة ريهام حجاج والمخرج سامح عبدالعزيز بعد مسلسلى “جميلة” 2023 و” يوتيرن” 2022، ويشاركها البطولة خالد الصاوى وسلوى خطاب.