شمس الكويتية تفتح النار على منتقديها:" كم كلب ينبح حول القافلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - فتحت الفنانة شمس الكويتية النار على مهاجميها، عبر خاصية الاستوري على إنستجرام ، بسبب ظهورها في حفلها الأخير بالعراق.

وكتبت : "أنا رجعت من حفلتي من بغداد الجميلة ، وفي قافلة كانت تسير معاي وفي كم كلب كانوا ينبحون حول القافلة فا أنا رديت وجا دوري أنزل من القافلة".

واستكملت:" كل كلب فيهم أعطيه نعال على راسه عشان يوقف ينبح في الأماكن الغلط، و هلان حن قافلة مو محل جزارة وعندنا عظام عشان تقربون علينا فا توكلنا على الله يلا بنات وشباب مستعدين تنزلون معاي من القافل".

وأثارت شمس مؤخرا الجدل بعد تصريحاتها في أحد البرامج قائلة:"لا أسمع أغاني عمرو دياب ومحمد منير ولا أفتقد أصواتهم، ولكن أسمع بهاء سلطان أكثر من هؤلاء وأحمد سعد ومن الأجيال القديمة عبد الحليم حافظ".