شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم نبيل يطرح "دب هب" أولى أغاني ألبومه الجديد.. السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب والملحن هيثم نبيل، لطرح أولى أغنيات ألبومه "زي زمان"، وتحمل الأغنية اسم "دب هب"، وهي من كلمات كريم سامي، وألحان هيثم نبيل وتوزيع هشام البنا، والكليب من إخراج كامبا وإنتاج روتانا .

ومن المقرر طرح أغنية "دب هب" بعد غد السبت 6 يناير الجاري، ثم يتم طرح باقي أغاني ألبوم "زي زمان" تباعا خلال الفترة المقبلة، إذ يضم الألبوم 9 أغاني يتعاون خلالها هيثم نبيل مع نخبة من الملحنين والموزعين والشعراء.

ويقول هيثم نبيل في تصريحات صحفية، بذلنا مجهود كبير مع فريق عمل الألبوم استغرق وقت طويل، ونتمنى أن يكلل الله مجهودنا بالنجاح، مبديا سعادته بالتعاون مع روتانا، التي اعتبرها مرحلة جديدة في مسيرته، كما توجه بالشكر لسعيد إمام على دعمه خلال هذه الفترة.

الجدير بالذكر، أن هيثم نبيل يعد أحد أبرز ملحنين في السنوات الأخيرة، بتترات وأغاني المسلسلات والأفلام، التي حققت نجاح ورواج كبير، ومن أبرز أعماله مسلسلات، "جعفر العمدة"، "البرنس"، "لؤلؤ"، وغيرها من الأفلام ومنها "هارلي".