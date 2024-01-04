محمد الشرنوبي يطرح أغنية "كان نفسي" قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرح الفنان محمد الشرنوبي، برومو أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم "كان نفسي" والتي يتعاون فيها مع "جاما ميوزيك " للمنتج محمد جابر.

ونشر الشرنوبي، البرومو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كان نفسي آلاقي مكان في الحياة، متشال لي فيه حد برتاح معاه.. يفضل معايا في طريق ابتداه، كان نفسي مبقاش وحيد، كان نفسي قريب أوي هتسمعوها كاملة".

ومن المقرر أن يطرح "الشرنوبي" الأغنية خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن ،محمد الشرنوبي كان قد نشر صورة جديدة له في أول يوم من العام الجديد عل صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلن من خلالها تعاقده مع "جاما ميوزيك".