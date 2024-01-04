رامي جمال يشوّق متابعيه لألبومه الجديد: “انتو صعبانين عليا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّق الفنان المصري رامي جمال الجمهور ومتابعيه لألبومه الجديد والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، حيث مازح محبيه قائلًا: “أنتم صعبانين عليا من كمية الأغاني الدرامية”.

ونشر رامي جمال صورة له عبر حسابه على “إنستغرام” وعلق قائلاً: “انتوا صعبانين عليا من كميه الاغاني الدراما مني ومن باقي الفنانين الفتره دي، بس الواضح ان ٢٤ سنه فل والأغاني اللي نازله مني ومن اصدقائي الفنانين تستدعي انكم تشوفوا مكان تستخبوا فيه”.

وأضاف: “بعيدًا عن الهزار أنا مبسوط اوي بأن اللي بسمعوا الفترة دي من اغاني بداية من الهضبه لأصغر مطرب موجود يطمن ان الصناعة في وقت من اجمل أوقاتها وفي تركيز من الصُناع المستفيد منه المستمع واللي جي اجمل واجمل”.

كما روج رامي جمال لأغنية ديو بعنوان “دوخناك يا فراق” تجمعه مع زوجته ناريمان سيتضمنها الألبوم، إذ نشر صورة الأغنية وعلق قائلاً: “دوخناك يا فراق في بداية سنه ٢٤، حبيت أتناول موضوع حاصل ما بين ناس كتير استحالت بينهم العشرة خلاص ومش لازم يكون في طرف وحش”.