شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تشوق جمهورها لـ فيلم "مقسوم" قبل طرحه 18 يناير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوقت النجمة ليلى علوي جمهورها ومتابعيها، لعرض فيلمها الجديد "مقسوم"، المقرر طرحه بدور العرض 18 يناير الجاري لينافس في موسم منتصف العام، حيث كشفت ليلى علوى عن برومو العمل عبر حسابها على "إنستجرام" وسيطر عامل الكوميديا عليه.

فيلم "مقسوم" بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن، عمرو وهبة وعدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب، ثراء جبيل، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم في التسعينيات.

يذكر أن بطلة الفيلم ليلى علوى تستعد لاستئناف تصوير فيلمها الجديد "جوازة توكسيك" منتصف شهر يناير الجاري فى مدينة الغردقة، وذلك بعد تصوير يومين فى أحداثه بالقاهرة الشهر الماضى، والعمل بطولة ليلى علوي، بيومى فؤاد، نسرين طافش، محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس، ومن تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

ونافست النجمة ليلى علوي في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي بفيلم "آل شنب"، وتدور أحداثه فى إطار عائلى لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم الأربع شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بين أفراد العائلة.