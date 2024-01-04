شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزي: كل رأس سنة بداية أمل جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كل رأس سنة بداية أمل جديد، وأنا راضى باللى قسمه ليا ربنا، بهذه الكلمات أعرب النجم هانى رمزى عن احتفاله بالعام الجديد، وقال : بالنسبة لى ليست هناك سنة حلوة وسنة وحشة، فكل شيء مررت به طول حياتى أشعر تجاهه بالرضا التام، وأقول دائما وأبدا الحمد لله، وقلبى لم يحمل بداخله أى شيء سيئ لأحد، فأنا شخص متسامح إلى أقصى درجة من الممكن أحد يتخيلها.

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365" أدعى ربنا أن يكون العام الجديد أفضل وتعويض عن الأحداث والأيام الصعبة الذى عشناها كلنا كمصريين وعرب من ضرب غزة وغيرها، وأتمنى أن لا يتكرر هذا، وأقدر أسعد جمهورى بتقديم أعمال تناسب ذوقهم .

وعن أمنياته في عام 2023 قال: أتمنى الصحة وراحة البال والتوفيق لنفسى ولكل الأشخاص وأحبائى وأسرتي، وأن الله عز وجل يحفظ بلدى الحبيبة مصر وتكون سنة سعيدة ويعم الخير والبركة على الجميع.

وعن طقوسه في رأس السنة قال هانى رمزى مش غاوى جو سهرات وحفلات خارج البيت، لأننى بقيت أخاف من الأيام دى بسبب ماحدث مؤخرا وأحب الهدوء، حيث أعتبر هذا اليوم عيد بالنسبة لى بالاحتفال به مع أسرتى وأولادى .

وأضاف أتمنى أن يوفق الرئيس السيسي لما فيه الخير لشعب مصر العظيم، وأن يعينه على قيادة الوطن، لما يحقق الأمن والاستقرار، وأن يحفظ اللهُ مصرَ وأهلَها، وتبقى مصر في القمم وأعلى المراتب دائما، وهو لم يبخل بأى مجهود من أجل مصر وشعبها العظيم الذى يتمتع بنعمة الأمن والاستقرار في عهده .

وأريد أن أوجه رسالة إلى جمهورى الحبيب الغالي: ألف شكر على تقديركم لى دايما وحبكم الذى أعيش به وكل حبايبكم بخير ويارب تكون سنة حلوة على مصر وشعبها الجميل .