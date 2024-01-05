شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال الحريفة: الفيلم له علاقة بالكرة والشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان نور النبوى، تفاصيل فيلم "الحريفة" قائلا :"كلمونى وقالولى هناك فيلم بطولة شباب وأنت منهم، وحينها خفت لأننى كنت أريد أن أكون مع بطل، وتحدثت مع المخرج رؤوف السيد وشرح لى فكرة الفيلم واترعبت بعد سماع فكرة العمل الفني".

وأضاف الفنان نور النبوى خلال برنامج معكم، المذاع على قناة on :"نفسى أكون جزء من حاجة حلوة وأكون خلف بطل في الفيلم وكنت سعيد للغاية أن روح الفيلم متميزة وبها أمل ".

وتابع نور النبوى :"تعرفت على أبطال فيلم في التمرين، وكل فنان مضى الفيلم دون أن نقابل بعض وبدأنا نقوم بعمل تمرينات ونتدرب على الاسكريبت".

فيما قالت الفنانة نور إيهاب، إنها كانت البنت الوحيدة ضمن أبطال فيلم وهذا يمثل شيء مميز بالنسبة لها.

وأضافت خلال البرنامج :"كنت سعيدة أننى البنت الوحيدة والفيلم كله له علاقة بالكرة والشباب، وكله غناء ورقص وكنت البطلة اللطيفة في الفيلم وقصة أطفال يحبون بعضهم في الفيلم ".

فيما قال الفنان عبد الرحمن محمد، إنه عندما مضى على فيلم الحريقة، كان يمضى على فيلم "مستر أكس"، مع الفنان أحمد فهمى وكانت أول تجربة فنية له.

وأضاف خلال البرنامج :"لم أكن أعرف ما يحدث في التمثيل بشكل كبير، ولكن أكتب بشكل احترافى أعمال درامية".

فيما قال الفنان أحمد خالد خميس "كزبرة"، إنه كان سعيدا بتجربة التمثيل متابعا :"كنت سعيد بأننى سأقدم دور سينمائى، والمنتج طارق الجناينى هو من رشحنى".

وأضاف خلال البرنامج :"ذهبت لتقديم دور مختلف عن الدور الذي قدمته في المسلسل وفي البداية كان دور صغير فوجدت المخرج رؤوف السيد يقول لى سيكون لكك دور أكبر في الفيلم ".

فيما حكى الفنان أحمد غزي موقف له مع كزبرة، قائلا :"عندما جاء لى هذا الفيلم وقال لى المخرج رؤوف السيد أنك مفروض تكون حاجة كبير في المسلسل وكان كزبرة يجلس بجانى فقلت له جاهز فقال لى أنا سأقدم كل هذه الأدوار وأنا مغمض عينى وكان يداعبنى حينها فظللت أنظر له ولا أتحدث فاتخض فقلت له فرصة سعيدة".

وتابع خلال البرنامج :"ظللنا بعد ذلك نجلس مع بعض وكونا صداقة خلال الفيلم".