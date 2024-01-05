بدون حميد الشاعري..هشام عباس يغني"عيني" في حفل "كاسيت 90"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

وقع اختيار الفنان هشام عباس، على أغنية "عيني" التي قام بغنائها على طريقة الدويتو مع الفنان حميد الشاعري بفترة التسعينيات، وذلك بحفل "كاسيت 90" الذي يقام مساء اليوم الخميس على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات "موسم الرياض" برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية وسط مشاركة نخبة من نجوم الغناء بفترة التسعينيات.

وقام "عباس" بتوجيه التحية للفنان حميد الشاعري وإعتذر عن عدم إمكانية حضوره بالحفل، ثم غنا الأغنية التي اشتهرا بتقديمها معًا وكانت من أسباب نجاحهما وانتشارهما.

وحرص هشام عباس، على تحية الحضور وتوجيه الشكر للقائمين على حفل "كاسيت 90"، قائلا: "منورين والله منورين، عايز أشكر المملكة العربية السعودية وشعبها والجمهور الجميل اللي موجود معانا وأشكر الهيئة العامة للترفيه على رأسها المستشار تركي ال الشيخ، سعيد جدًا أني موجود معاكم للمرة الثانية في السعودية، كان نفسي من زمان أني أكون معاكم ودي فرصة بالنسبة لي عظيمة مرحبًا بيكم شرفتوني ونورتوني".

وكان أول المشاركين بحفل "كاسيت 90" الفنان مصطفى كامل وقام بغناء عدد من أغانيه منها "أبوسك حبيبي، قول يا رب"، كما قام بإهداء أغنية "كتاب حياتي يا عين" للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

كما يشارك عدد من النجوم الأجانب الذين اشتهروا بتقديم عدد من الأغاني التي لاقت نجاحًا كبيرًا بفترة التسعينيات منهم المغني الألماني هادواي الذي حرص على تحية الحضور فور صعوده وقام بتوجيه الشكر للمملكة العربية السعودية على استضافته ووقع اختياره على أغنية "Life" ليبدأ بها فقرته وسط تفاعل الجمهور، إلى جانب غناء أغنية "What is Love" والتي تعد أحد أشهر الأغاني بهذه الفترة.

ويضم حفل "كاسيت 90" نخبة من ألمع نجوم الغناء بفترة التسعينيات وهم الفنان مصطفى قمر، الفنان هشام عباس، الفنان محمد فؤاد، الفنان مدحت صالح، الفنان إيهاب توفيق، إلى جانب عدد من النجوم الأجانب منهم المغنية السويدية جيني بيرجرين، فريق "Aqua" الدنماركي النرويجي، والمغني الألماني هاداوي.

وأقيم حفل "كاسيت 90" لأول مرة بشهر أغسطس الماضي وجمع ما بين أبرز نجوم الغناء بفترة التسعينات وهم الفنانة سيمون، الفنان حسام حسني، الفنان خالد عجاج، الفنان مصطفى قمر، الفنان إيهاب توفيق، الفنان محمد محيي وحقق الحفل نجاحًا كبيرًا وحضورًا جماهيريًا ضخمًا دعا الشركة لإقامة حفلًا جديدًا استكمالًا لنجاح الحفل الأول.