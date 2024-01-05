رامي صبري يطرح "حلفتك بالليالي" رابع أغاني ألبومه الجديد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرح المطرب رامي صبري، منذ قليل، أغنية "حلفتك بالليالي" وهي رابع أغاني ألبومه الجديد "النهايات أخلاق".

الأغنية الجديدة من كلمات عمرو المصري ومن ألحان عمر الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، وتأتي الأغنية بعد إطلاق ٣ أغاني عصر اليوم وهم " النهايات أخلاق" و"بين الحيطان" و "بحكي عليكي".

وتقول كلمات أغنية "حلفتك بالليالي":

بتوحشني ولو قدام عيني وشايفك ولما تغيب بتاخد حتة مني معاك

فو حياتي ولو ليا غلاوة عندك

متبعدنيش بعيد عنك

مفيش نبعد ومش هنساك

حلفتك بالليالي والشوق اللي ما بينا خليك جمبي استنى أنا بعدك مش هرتاح

عايزاك تفضل وباقي ع الوعد على اتفاقنا انسى حكاية فراقنا وبلاش نعيش في جراح

حلفتك بالليالي والشوق اللي ما بينا.. خليك جمبي استنى انا بعدك مش هرتاح

عايزاك تفضل وباقي ع الوعد على اتفاقنا انسى حكاية فراقنا وبلاش نعيش في جراح

بكلم نفسي لو زعلك مطول يوم

وعيني بتصحى وبفكر مشوفش النوم

فتتخيل لو انت روحت مني أموت

مفيش من بعد صوتك صوت

ده قلبي نبضه مش هيقوم

حلفتك بالليالي.