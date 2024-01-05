مصطفى قمر يغني"مين غيرك" في حفل "كاسيت 90" بموسمه الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وقع اختيار الفنان مصطفى قمر، على أغنية "مين غيرك" لبدء فقرته ضمن حفل "كاسيت 90" الذي يقام مساء اليوم الخميس على مسرح أبو بكر سالم في "موسم الرياض" برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وصعد "قمر" على المسرح وبدأ في غناء أغنية "مين غيرك" والتي تعد من أشهر أغانيه والتي صدرت عام 2003 ضمن ألبوم "روحي فيك"، ولاقت الأغنية إعجاب وتفاعل الحضور وحرص على تحية الحضور، قائلا: "مساء الفل عليكم وحشتوني منورين والله عايز أقولك أني سعيد جدًا عشان بشوف حبايبي الجمهور السعودي في السعودية نفسها، محضرين النهاردة شوية أغاني حلوة ونغني مع بعض للصبح".

وكان أول المشاركين بحفل "كاسيت 90" الفنان مصطفى كامل وقام بغناء عدد من أغانيه منها "أبوسك حبيبي، قول يا رب"، كما قام بإهداء أغنية "كتاب حياتي يا عين" للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

إلى جانب الفنان هشام عباس، حرص على تحية الحضور وتوجيه الشكر للقائمين على حفل "كاسيت 90" قائلا: "منورين والله منورين، عايز أشكر المملكة العربية السعودية وشعبها والجمهور الجميل اللي موجود معانا وأشكر الهيئة العامة للترفيه على رأسها المستشار تركي ال الشيخ، سعيد جدًا أني موجود معاكم للمرة الثانية في السعودية، كان نفسي من زمان أني أكون معاكم ودي فرصة بالنسبة لي عظيمة مرحبًا بيكم شرفتوني ونورتوني".

ويضم حفل "كاسيت 90" نخبة من ألمع نجوم الغناء بفترة التسعينيات وهم الفنان مصطفى قمر، الفنان هشام عباس، الفنان محمد فؤاد، الفنان مدحت صالح، الفنان إيهاب توفيق، إلى جانب عدد من النجوم الأجانب منهم المغنية السويدية جيني بيرجرين، فريق "Aqua" الدنماركي النرويجي، والمغني الألماني هاداوي.