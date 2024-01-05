محمد إمام عن تعاونه مع شريف عرفة: "لما أحلامك تبقى حقيقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان محمد عادل إمام، على تعاونه مع المخرج الكبير شريف عرفة في فيلم"اللعب مع العيال".

ونشر إمام، صورته مع شريف عرفة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "لما أحلامك تبقى حقيقة.. استنوني لأول مرة مع المخرج الكبير شريف عرفة.. فيلم اللعب مع العيال، مفاجأة ٢٠٢٤ إن شاء الله".

ويعرض حاليا لمحمد عادل إمام فيلم "أبو نسب" بدور العرض السينمائي، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يدخل في صراعات بسبب أزمة نسب.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد عادل إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.