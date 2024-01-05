بوجه متورم| ظهور صادم لعمرو سعد عبر حسابه إنستجرام

كتب امير فتحي في الجمعة 5 يناير 2024 02:18 صباحاً - شارك الفنان عمرو سعد عبر حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة من أحدث ظهور له.

عمرو سعد بلوك صادم

ظهر عمرو سعد بوجه متورم وبه جروح من كواليس أحدث أعماله الفنية دون الكشف عن اسم العمل.

الجدير بالذكر أن عمرو سعد كشف عن تأجيل مسلسه المقرر عرضه في رمضان 2024 قائلًا: “جمهورنا الغالي قررنا تأجيل مسلسل شهر رمضان 2024، ويتم من دلوقتي الاستعداد لمسلسل ضخم يليق بالثقة الكبيرة اللي أخدتها من محبتكم على مدار 3 سنوات متتالية، إلى اللقاء إن شاء الله في رمضان 2025 مع شركاء النجاح الصباح إخوان على مجموعة قنوات أم بي سي”.

مسلسل الأجهر

يُذكر ان آخر أعمال الفنان المصري عمرو سعد مسلسل الأجهر الذي عرض داخل السباق الرمضاني لعام 2023.

شارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم ومنهم عمرو سعد ودرة، سيد رجب، أنوشكا، عمرو عبد الجليل، أحمد مجدي، أحمد صفوت، نور النبوي، عارفة عبد الرسول، سارة سلامة، ناهد السباعي، الفنان القدير خالد زكي، الفنان القدير محمود قابيل والمسلسل العمل من تأليف ورشة ملوك، وإخراج ياسر سامي.

تدور أحداث المسلسل حول أن يُتهم يوسف ظلمًا بقتل والدته، وبعد هروبه تتشابك حياته مع حياة الصائغ سعداوي، الذي يساعده أن يغيير هويته ويصبح مصطفى الأجهر، لكن الأخير لا يتوقف عن البحث عن إخوته والسعي لمعرفة قاتل والدته وكشف الغموض المحيط بماضيه.

فيلم الغربان

من ناحية أخرى، كشف عمرو سعد مؤخرا عن قرب الانتهاء من تصوير أحدث أفلامه السينمائية “الغربان”.

وقال عمرو سعد في تصريحات لبرنامج “عرب وود”: فيلم الغربان هياخد 12 أسبوع تصوير وفاضل أسبوعين بس ويخلص”.

وأضاف: “هو فيلم كبير وفيه صعوبات كتيرة جدا ومتصور في كذا بلد وفي الأربعينات وهيكون أكبر فيلم في السينما من حيث ضخامة الإنتاج”.

وفيلم “الغربان” من بطولة عمرو سعد، مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، عبد العزيز مخيون، صفاء الطوخي، وإخراج ياسين حسن.

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