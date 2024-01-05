السبت.. الأوبرا تقدم العرض الموسيقي المسرحي "قصة جندي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا لأوركسترا "القاهرة السيمفوني" بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ومن إخراج الدكتور عبدالله سعد، وذلك في الثامنة مساء السبت 6 يناير على المسرح الكبير.

يضم الحفل العرض الموسيقي المسرحي قصة جندي للمؤلف الروسي العالمي ايجور سترافنسكي والنص لـ تشارلز فيرديناند راموس، وترجمة الدكتورة هناء فريد والتصميم المسرحي محمد عبدالرازق.

ويدور العرض حول جندي عائد من الحرب وفي الطريق إلى قريته يلتقي بالشيطان الذي يحاول إقناعه باستبدال آلته الموسيقية (الفيولينة التي ترمز لروح الجندي) بالكتاب الذي يحمله ويحتوي على سر الحصول على الثروة وتتوالى الأحداث .

يعزف موسيقى العرض أوركسترا حجرة يضم 7 عازفين، هم: فابيان هوجلي (كلارنيت)، اناتولي كسيليف (باسون)، وليد جبر (ترومبيت)، زافار ازيموف (ترومبون)، تقى علي (بركشن)، لورا فيرتانين (فيولينة)، أحمد أسامة (دبل باص)، تمثيل رشا الوكيل ويصاحبهم تابلوهات حركية من تصميم مناضل عنتر يؤديها أحمد محمد (الشر)، محمد عبدالعزيز(الجندي) ويلعب دور الراوي الدكتور محمد عبدالمعطي.

"قصة جندي" كتبها سترافنسكي عام 1918 مستلهماً التراث الفلكلوري الروسي مازجا مختلف الاتجاهات الموسيقية، منها: الفلكلورية، الكلاسيكية وحتى التانجو والجاز بالإضافة إلى عدة فنون مسرحية، منها: الباليه والدراما واعتبرها النقاد عندما عرضت لأول مرة في نفس العام عمل فني غريب وغير مألوف .