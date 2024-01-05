إيرادات الخميس.. "الإسكندراني" الثاني و"الحريفة" في المركز الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت دور العرض السينمائي أمس الخميس 4 يناير منافسة بين 7 أفلام، هي: "أبو نسب، عصابة عظيمة، الإسكندراني، الحريفة، كارت شحن، شماريخ، أنا وابن خالتي، ليه تعيشها لوحدك"، وحققت مجتمعة إيرادا بلغ مليونا و608 آلاف و843 جنيها، وزعت على النحو التالي:

أبو نسب

احتل المركز الأول فيلم أبو نسب، متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر، بعد تحقيقه مليونا و306 آلاف و354 جنيها.

الفيلم تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام، بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري.

الإسكندراني

أما المركز الثاني فكان من نصيب فيلم الإسكندراني، محققا مليونا و302 ألف و503 جنيهات.

الفيلم تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف، بطولة أحد العوضي، زينة، حسين فهمي، صلاح عبدالله، محمود حافظ، عصام السقا.

شماريخ

وذهب المركز الثالث لفيلم شماريخ، وحقق 353 ألفا و32 جنيها.

"شماريخ" تأليف وإخراج عمرو سلامة، بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي.

الحريفة

ونجح فيلم "الحريفة" في الحصول على المركز الرابع، إذ حقق إيرادا بلغ 341 ألفا و449 جنيها.

"الحريفة" تأليف إياد صالح، إخراج رؤوف السيد، بطولة نور النبوي، كزبرة، خالد الذهبي، أحمد غزي، أحمد حسام ميدو، بيومي فؤاد.

أنا وابن خالتي

جاء في المركز الخامس فيلم "أنا وابن خالتي" محققا 223 ألفا و286 جنيها.

"أنا وابن خالتي" إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، إنعام سالوسة، ميمي جمال، إخراج أحمد صالح.

عصابة عظيمة

وجاء في المركز السادس فيلم عصابة عظيمة، وحقق 208 آلاف و304 جنيهات.

"عصابة عظيمة" تأليف هاجر الإبياري، إخراج وائل إحسان، بطولة إسعاد يونس، رنا رئيس، محمد محمود، كريم عفيفي، فراح الزاهد.

ليه تعيشها لوحدك

يأتي فيلم "ليه تعيشها لوحدك" في المركز السابع، بعد تحقيقه 43 ألفا و74 جنيها.

"ليه تعيشها لوحدك" تأليف أحمد عزيز، إخراج حسام الجوهري، بطولة شريف منير، خالد الصاوي، سلمى أبو ضيف، خالد عليش.

كارت شحن

واحتل فيلم كارت شحن المركز الثامن محققا 20 ألفا و455 جنيها.

الفيلم بطولة محمد ثروت وبيومي فؤاد ومنى جمال، تأليف محمود صابر، إخراج شادي علي.