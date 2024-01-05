شكرا لقرائتكم خبر عن مراد مكرم: أحرص على التواجد مع العائلة فى عيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الفنان مراد مكرم جموع المصريين بأعياد الكريسماس وعيد الميلاد المجيد، حيث قال لـ"الخليج 365" إنه يتمنى أن تنعم مصر بكل حب وفرح في العام الجديد، وان ينال المصريين دوام الصحة من أجل إستكمال العمل في البلد وبذل جهد مضاعف من أجل أن ننمى ونبنى بلدنا الحلبيبة مصر.

وأضاف مراد، أن في الكريسماس يجتمع مع عائلته دائماً ويقضى معهم أوقاتاً مهمة يتبادلون فيها الذكريات والاحاديث العائلية فضلا عن الأحاديث مع أولاده عن أمنياتهم وأحلامهم، والعمل على تلك الأهداف لعائلته.

الفنان مراد مكرم تألق الشهر الماضى بشخصية "الدكتور عصام الصياد" بمسلسل "صوت وصورة" بطولة الفنانة حنان مطاوع، والذى لاقى نجاحاً كبيراً الفترة الماضية زكان حديث الشارع المصرى ومواقع التواصل الاجتماعى، وشارك في بطولته بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.