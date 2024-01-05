تفاصيل قضية جيفري إبستاين: صاحب أكبر شبكة "إتجار بالجنـ ـس مع قاصرات" ولائحة بأسماء نجومكم المفضلين المتورطين معه

ميرنا وليد - بيروت - حازت قضية جيفري إبستاين اهتمام الجمهور، وشغلت الرأي العام في الأيام القليلة الماضية، وذلك بعدما ارتبط العديد من الشخصيات الفنية والسياسية والإجتماعية بهذه القضية، لتصبح هذه الفضيحة الترند رقم 1 في العالم، مستحوزة على تغطية شاملة من كل الوسائل الإعلامية المهمة.

من هو جيفري إبستاين؟

هو مليونير معروف بعلاقاته مع المشاهير والسياسيين والمليارديرات والنجوم الأكاديميين، تم القبض عليه في بالم بيتش بولاية فلوريدا عام 2005، بعد اتهامه بدفع المال لفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً، مقابل ممارسة الجنس معها.

هذا الحادث جعل العشرات من الفتيات القاصرات يتحدثن عن اعتداءات جنسية مماثلة، لكن المدعين سمحوا في نهاية المطاف لجيفري، بالإعتراف بالذنب في عام 2008، في تهمة تتعلق بضحية واحدة. قضى 13 شهراً في برنامج إطلاق سراح العمل في السجن.

وقد تخلى بعض المعارف المشهورين عن إبستاين بعد إدانته، ومن بينهم الرئيسان الأميركيان السابقان بيل كلينتون ودونالد ترامب. استمر إبستاين في الاختلاط مع الأثرياء والمشاهير لعقد آخر، غالباً من خلال العمل الخيري.

هوسه بالقاصرات

تشير المعلومات إلى أن مئات الفتيات، معظمهن قاصرات، ومن عائلات فقيرة ومفككة ويتامى، كنَ ضحياته، وكان يستغل ضعفهنَ، ويعرض على كل فتاة ما بين 200 إلى 300 دولار أميركي، مقابل الخدمة الجنسية الواحدة، وكان يطلب منهنَ احضار غيرهنَ من الطالبات الصغيرات، بحيث تصبح الفتاة الضحية "وسيطة دعارة"، وتحصل على مبلغ مقابل ذلك.

شروط إبستاين بسيطة وواضحة: "أريد فتيات صغيرات وشقراوات ونحيفات".

تطور قضيته

جددت تقارير صحيفة "ميامي هيرالد" الإهتمام بالفضيحة، واتهم المدعون الفيدراليون في نيويورك، إبستاين في عام 2019، بالإتجار بالجنس، فتم سجنه. توفي منتحراً في السجن، أثناء انتظار المحاكمة. كان هناك شك في الانتحار، حين كشف الطب الشرعي لاحقاً، أن إبستاين تعرض للضرب، وأن هناك آثار لكمات على جسمه.. يبدو أن هناك من أراد أن يستبق الأمور، ويُسكت ما سيتم فضحه في قضيته.

قام المدعي العام الأميركي في مانهاتن بمقاضاة صديقة إبستاين السابقة، غيسلين ماكسويل، لمساعدته في توفير ضحاياه القاصرات. وقد أُدينت في عام 2021، وتقضي عقوبة السجن لمدة 20 عاماً.

تطور الأحداث

تعد الوثائق التي تم الكشف عنها، جزءاً من دعوى قضائية مرفوعة ضد ماكسويل في عام 2015، من قبل إحدى ضحايا إبستاين، فيرجينيا جيوفري، وهي واحدة من عشرات النساء اللواتي رفعنَ دعاوى قضائية ضد إبستاين، بعدما قالت جيوفري، إنه تعدى عليها في منازله في فلوريدا ونيويورك وفي جزر فيرجن ونيو مكسيكو، إذ إن إبستاين يمتلك جزيرة زرع فيها شجر النخيل الطويلة، وفيها كانت تحدث أمور لن يتوقعها أحد.

وقالت جيوفري إنه في الصيف الذي بلغت فيه السابعة عشرة من عمرها، تم استدراجها بعيداً عن وظيفتها كمضيفة منتجع صحي في نادي ترامب مارالاغو، لتصبح "مدلكة" لـ إبستاين - وهي وظيفة تنطوي على أداء أفعال جنسية.

وزعمت أيضاً أنها تعرضت لضغوط لممارسة الجنس مع رجال في المحيط الإجتماعي لـ إيبستاين، وأشهرهم الأمير البريطاني أندرو، إلا إن كل هؤلاء الرجال أنكروا ما قالته. قامت بتسوية دعوى قضائية ضد الأمير أندرو في عام 2022. وفي العام نفسه، تراجعت جيوفري عن الإتهام الذي وجهته ضد محامي إبستاين السابق، أستاذ القانون آلان ديرشوفيتز، قائلة إنها "ربما ارتكبت خطأ" في تحديده على أنه معتدٍ.

تمت تسوية دعوى جيوفري ضد ماكسويل في عام 2017، لكن صحيفة "ميامي هيرالد"، ذهبت إلى المحكمة للوصول إلى الأوراق التي تم تقديمها في البداية تحت الختم، بما في ذلك نصوص المقابلات التي أجراها المحامون مع الشهود المحتملين. وتم الكشف عن حوالى 2000 صفحة من قبل المحكمة في عام 2019. وتم إصدار وثائق إضافية في أعوام 2020 و2021 و2022.

ظلت هذه السجلات مغلقة، بسبب مخاوف بشأن حقوق الخصوصية لضحايا إبستاين، وغيرهم من الأشخاص الذين ظهرت أسماؤهم خلال المعركة القانونية، ولكنهم لم يكونوا متواطئين معه في جرائمه.

ماذا يوجد في الوثائق؟

صرحت القاضية الجزئية الأميركية لوريتا بريسكا، التي قامت بتقييم الوثائق لتحديد ما يجب الكشف عنه، في أمرها الصادر في شهر ديسمبر/كانون الأول، بأنها ستنشر السجلات، لأن الكثير من المعلومات الموجودة فيها كانت علنية بالفعل.

وقد تم الإفراج عن بعض السجلات، إما جزئياً أو كلياً، في قضايا أخرى أمام المحاكم. يتضمن جزء كبير من الباقي، مواضيع وأشخاصاً تمت تغطيتهم بشكل شامل، في ما يقرب من عقدين من القصص الصحفية والأفلام الوثائقية التلفزيونية والمقابلات والكتب والشهادات في محاكمة ماكسويل الجنائية.

يشمل الأشخاص المذكورون في السجلات، العديد من متهمي إبستاين، وأعضاء طاقمه الذين رووا قصصهم للصحف الشعبية، والأشخاص الذين كانوا شهوداً في محاكمة ماكسويل، والأشخاص الذين تم ذكرهم بشكل عابر أثناء الإفادات، ولكنهم غير متهمين بأي شيء بذيء، والأشخاص الذين حققوا مع إبستاين، بما في ذلك المدعون العامون، والصحفي والمخبر.

وقال القاضي إن هناك أيضاً أسماء بارزة لشخصيات عامة، معروفة بأنها ارتبطت بإبستاين على مر السنين، ولكن علاقاتها معه تم توثيقها جيداً في مكان آخر، ومن هذه الشخصيات الفرنسي جان لوك برونيل، وكيل عارضات الأزياء، والمقرب من إبستاين، الذي كان ينتظر المحاكمة بتهم اغتصاب فتيات قاصرات، عندما انتحر في أحد سجون باريس في عام 2022. وكانت جيوفري من بين النساء اللواتي اتهمنَ برونيل بالإعتداء الجنسي عليها

ويؤثر الرئيسان الأسبقان كلينتون وترامب في ملف المحكمة، ويرجع ذلك جزئياً إلى إستجواب جيوفري من قبل محامي ماكسويل، حول عدم الدقة في القصص الصحفية عن الفترة التي قضتها مع إبستاين. ونقلت إحدى القصص عنها، قولها إنها استقلت طائرة هليكوبتر مع كلينتون، وغازلت ترامب. قالت جيوفري إن هذه الأمور لم تحدث، ولم تتهم أياً من الرئيسين السابقين بارتكاب أي مخالفات. وقال القاضي إنه يجب أن تظل بعض الأسماء محجوبة في الوثائق، لأنها ستحدد الأشخاص الذين تعرضوا للإعتداء الجنسي.

ومن المتوقع أن تتضمن الوثائق ما يقرب من 200 إسم، بما في ذلك بعض متهمي إبستاين ورجال أعمال بارزين وسياسيين، وربما غيرهم.

تسريب أسماء شخصيات معروفة ونجوم متورطين في هذه القضية

مشاهير كثيرون تم توريطهم في قضية إبستاين، من خلال استغلال أسمائهم وشهرتهم، أو مراكزهم العملية، لتسهيل عمل إبستاين "الوسخ"، أي الإتجار بالجنس، وبعض الشخصيات استفادت كزبائن من الخدمات التي يقدمها ، إذ إن إرتباط كل شخصية بالقضية يأتي بطريقة مختلفة. كما هناك أسماء عديدة ذكرت في الوثائق، فقط بسبب تواجدها في جزيرة إبستاين، التي يمارس فيها أفعاله الشنيعة.

وتضمنت القائمة أكثر من 150 إسماً لشخصيات سياسية، ورياضية، ونجوم وفنانين، أبرزهم ليوناردو دي كابريو، كايت بلانشيت، كاميرون دياز، بروس ويليس، كيفن سبيسي، أوبرا وينفري، مايكل جاكسون.

في ما يأتي لائحة ببعض الأسماء المذكورة في الوثائق (تشمل اللائحة 200 إسماً):

غيسلين ماكسويل

فرجينيا لي روبرتس جيوفري

كاثي الكسندر

مايلز الكسندر

جيمس مايكل اوستريتش

فيليب باردين

أوبرا وينفري

كايت بلانشيت

جورج كلوني

ديفيد بويز

لورا بوث

إيفلين بوليت

ريبيكا بويلان

جوشوا بونر

نعومي كامبل

كارولين كيسي

بول كاسيل

شارون تشرشر

بيل كلينتون

ديفيد كوبرفيلد

ألكسندرا كوستو

كاميرون دياز

ليوناردو ديكابريو

آلان ديرشوفيتز

الدكتورة منى ديفانيسان

برادلي إدواردز

أماندا إليسون

سيمبرلي اسبينوزا

جيفري ابستين

آني فارمر

ماري فارمر

الكسندرا فيكاي

كريستال فيغيروا

أنتوني فيغيروا

لويس فريه

إريك جاني

ميج جارفين

شيريدان جيبسون بوت

روبرت جوفري

آل غور

روس غاو

فريد جراف

فيليب جوديريون

شانون هاريسون

ستيفن هوكينج

فيكتوريا هازل

بريتاني هندرسون

بريت جافي

مايكل جاكسون

كارول روبرتس كيس

دكتور كارين كوتيكوف

بيتر ليسترمان

جورج لوكاس

توني ليونز

بوب مايستر

جيمي أ. ميلانسون

لين ميلر

مارفن مينسكي

ديفيد مولين

جو باجانو

ماري بالوجا

جي ستانلي بوتينجر

جوزيف ريكاري

مايكل رايتر

جيسون ريتشاردز

بيل ريتشاردسون

سكاي روبرتس

سكوت روثستين

فورست سوير

دوغ شوتل

كيفين سباسي

سيسيليا شتاين

مارك تافويا

برنت تيندال

كيفن طومسون

دونالد ترامب

إد تاتل

إيما فاغان

كيمبرلي فوجان إدواردز

كريسيندا فالديز

أنتوني فالاداريس

ماريتزا فاسكويز

فيكي وارد

جاريد ويسفيلد

كورتني وايلد

توم هانكس

بيل غيتس

بروس ويليس

دانيال ويلسون

أندرو ألبرت كريستيان إدواردز، دوق يورك.

حتى الآن، لا يواجه أي من الأفراد المذكورين أي تهمة جنائية، إلا أن السجلات وإعترافات ضحايا إبستاين وتقارير الشرطة القديمة، تؤكد أن إبستاين تواجد مع هذه الشخصيات، التي اتُّهم البعض منها بسوء السلوك.



التهم لا تشمل فقط الإتجار بالجنس

إلى جانب إتهامات بالإغواء وإشراك عشرات الفتيات القاصرات في الدعارة، هناك تهم كثيرة قد تظهر تباعاً خلال التحقيق، منها إتهامات لها علاقة باستغلال الأطفال جسدياً بطريقة مختلفة، وتقديم الشابات كهدية جنسية للكثير من الشخصيات، من دون رغبتهنَ في ذلك.

أول قسم من الوثائق كشف الكثير من الخفايا، بانتظار أن تكشف مجموعة ثانية من الوثائق تفاصيل جديدة، ومدى ارتباط النجوم والشخصيات المذكورة بالقضية بشكل مباشر.