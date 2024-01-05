بالصور- جولة في منزل حورية فرغلي الخيالي.. والجمهور يشيد بذوقها الرفيع

ميرنا وليد - بيروت - تعتبر الممثلة المصرية حورية فرغلي من أكثر النجمات اللواتي يتمتعن بذوق رفيع في كل ما يتعلق بالاطلالات والاختيارات بالموضة، وحتى بديكور منزلها، وهذا ما يظهر واضحاً وجلياً بالصور التي تنشرها بين الحين والآخر.

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وشبّه عدد كبير من المتابعين منزل حورية بمنازل النجوم من حيث ديكوره البسيط والراقي في الوقت عينه، وعدم اعتماد الاثاث الكلاسيكي، بل اعتمدت على المودرن بشكل أكبر والالوان الهادئة والقطع الثمينة واللوحات التي تزين الصالون الواسع وغرف الجلوس، كما أن اللون الابيض سيطر على معظم غرف البيت.



