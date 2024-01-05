شكرا لقرائتكم خبر عن الكاتب الفلسطينى إبراهيم نصر الله يحيى فريق مسلسل حالة خاصة.. وغالية بن على: متشوقة لمشاهدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الكاتب الروائى الأردنى إبراهيم نصر الله، وهو من أصل فلسطينى بمسلسل حالة خاصة مع عرض أولى حلقاته على منصة watch it، وكتب عبر حسابه على فيس بوك مشيداً بالعمل وبشكل خاص تضامنه مع القضية الفلسطينية بقوله: "حرص صناع مسلسل حالة خاصة على التضامن مع فلسـطين، ففى مشهد تذهب "هاجر السراج"، وهى تمسك فى يدها حقيبة على شكل خريطة فلسـطين ومكتوب عليها رام الله، وتبحث فى المكتبة عن رواية "أعراس آمنة" للشاعر والروائى الفلسطينى إبراهيم نصر الله، تحية لأهل غزة، وهو من الروايات فى سلسلة الملهاة الفلسطينية والمكونة من ثمانى روايات عن القضية الفلسطينية".

وما أن كتب الروائى الكبير هذا الكلام حتى تفاعلت معه المطربة التونسية غالية بن على وكتبت فى تعليق: "حابة أشوف المسلسل مع إنى مش غاوية مسلسلات".





مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، ونبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

ويقدم الموسيقار هاني شنودة الموسيقى التصويرية فى المسلسل حيث قال شنودة لـ"الخليج 365" أنه ينتظر مشاهدة مسلسل "حالة خاصة" على Watch it لأنه يقدم فيه الموسيقى التصويرية وكذلك موسيقى 4 أغاني لفرقة المصريين، ليسجل العمل عودة الموسيقار الكبير لوضع الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية بعد غياب.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.