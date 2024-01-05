بالصور – إلهام شاهين تكشف سر رشاقتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مجموعة صور كشفت من خلالها عن سبب رشاقتها خلال الفترة الأخيرة، ونحافتها الملحوظة.

وأكدت إلهام من خلال التعليق على الصور أن السر وراء نحافتها ورشاقتها يكمن في صديقتها الدكتورة جيهان، التي تصف لها “روشتة” للحفاظ على وزنها.

وعلّقت إلهام على الصور قائلة: “يسألونني عن سر جمالي ورشاقتي… في الحقيقة السر عند صديقتي الغالية جداً جداً الدكتورة جيهان التي تهتم بي وتنصحني دائماً وتعطيني روشتة الجمال وتجعلني أكثر بهجة وتفاؤلاً، شكراً لأجمل دكتورة وصديقة”.

وكانت إلهام شاهين قد علّقت على ظهورها خلال الفترة الماضية بنحافة ملحوظة، والتي أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك خلال استضافتها في برنامج “عرب وود”، المذاع عبر قنوات “روتانا”، وقالت مازحةً: “لو كنت أعرف إن النحافة هتقلب السوشيال ميديا كده كنت عافرت فيها من زمان”.

وأضافت: “أنا ليا فترات يعني أحياناً بخس وبرجع أتخن وأنا زدت شوية عن وقت ما كنت في موناكو لأني بوّظت الرجيم وبطّلت الأدوية اللي بتسد النفس وبتزوّد الحرق بس المفروض إننا نداوم لأنه فادني كتير وبقيت أخفّ وصحياً أحسن”.