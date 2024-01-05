ميرنا وليد - بيروت - أثارت الإعلامية الأميركية ميغان كيلي جدلا كبيرا بين الجمهور بعد تلميحها بأن جيفري إبستاين ما زال على قيد الحياة، قائلة: "سنسمع من جيفري الكثير قريبًا"، وهذا الأمر فاجأ الجمهور لأن الجميع يعرف انه قد انتحر.



الجدير ذكره انه من بين الأسامي المتورطة في ملف الإتجار بالأطفال بيل كلينتون، الرئيس الأمريكي السابق.

- إيهود باراك، رئيس الوزارء الإسرائيلي السابق.

- كيفن كوسنر، الممثل الأمريكي.

- الملياردير بيل غيتس.

- الأمير أندرو شقيق ملك بريطانيا.

- ستيفن هوكنز، عالم الفيزياء الأمريكي.

- الملياردير توماس بريتزكر.

- مايكل جاكسون مغني البوب الراحل.

- الملياردير غلين دوبن، والممثل ليوناردو دي كابريو، و الإعلامية العالمية أوبرا وينفري.