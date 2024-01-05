رحيل بطلة فيلم "Mary Poppins" عن عمر يناهز الـ100 عام

ميرنا وليد - بيروت - عن عمر يناهز الـ 100 عام، توفيت الممثلة البريطانية جلينز جونز، الشهيرة بدور "السيدة بانكس" في فيلم "Mary Poppins"، دون تحديد سبب الوفاة، في دار لرعاية المسنين.
وقال وكيل أعمالها في بيان: "قلبي اليوم مليء بالحزن لوفاة موكلتي الحبيبة جلينز جونز. لقد شقّت جلينز طريقها في الحياة بالذكاء والفطنة وحبها للأداء، وقد أثّرت على حياة الملايين. لقد دخلت حياتي في وقت مبكر من مسيرتي المهنية، ووضعت معايير عالية جدًا لكيفية التنقل في هذا المجال بعظمة ورقي وحقيقة. سطع نورها بشكل مبهر لمدة 100 عام. اليوم هو يوم كئيب في هوليوود، نحن لا نحزن على وفاة جلينز العزيزة فحسب، بل نحزن على نهاية العصر الذهبي لهوليوود".
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