باسم سمرة يفجع بوفاة شخص مقرب منه كثيراً.. وهذا ما قاله

ميرنا وليد - بيروت - توفي إبن عم الممثل المصري باسم سمرة، ونعاه الممثل، ونشر آية من القرآن الكريم: "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي"

وعلق على المنشور قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى ابن عمي وأخي الكبير محمود محمد سمرة.

. كل نفس ذائقة الموت".

يذكر أن باسم سمرة عرض له مؤخراً، فيلم البعبع، وهو بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلي، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.