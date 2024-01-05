قبل طرحه في ١٨ يناير.. إطلاق "برومو" فيلم "مقسوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلقت شركتا "بلو برنت" و"سينرجي" البرومو الرسمي لفيلم مقسوم على مواقع التواصل الاجتماعي، استعدادا لطرحه في دور العرض السينمائي بداية من 18 يناير.

كشف البرومو عن مشاركة عدد كبير من النجوم وصنّاع الفن كضيوف شرف، وبينهم: السيناريست تامر حبيب والفنان محمد ممدوح والفنانة ثراء جبيل والمخرج هاني خليفة.

ومن المقرر طرح فيلم "مقسوم" بدور العرض خلال موسم أفلام إجازة منتصف العام الدراسي بداية من 18 يناير، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوي في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء، وكانت كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

ويشارك في بطولة "مقسوم" النجمة ليلى علوي، والنجمة شيرين رضا، والفنانة سماء إبراهيم، والفنانة سارة عبدالرحمن، والفنان عمرو وهبة، تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.